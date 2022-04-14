EnKrypto (KRYPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EnKrypto (KRYPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EnKrypto (KRYPT) Informatie This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies. Officiële website: https://enkrypto.io/ Whitepaper: https://enkrypto.io/investor-presentation/

EnKrypto (KRYPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EnKrypto (KRYPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 957.11M $ 957.11M $ 957.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.96K $ 11.96K $ 11.96K Hoogste ooit: $ 0.01708923 $ 0.01708923 $ 0.01708923 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over EnKrypto (KRYPT) prijs

EnKrypto (KRYPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EnKrypto (KRYPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KRYPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KRYPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KRYPT begrijpt, kun je de live prijs van KRYPT token verkennen!

Prijsvoorspelling van KRYPT Wil je weten waar je KRYPT naartoe gaat? Onze KRYPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KRYPT token!

