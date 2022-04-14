Enki (ENKI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Enki (ENKI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Enki (ENKI) Informatie Enki is a fully decentralized protocol built on the PulseChain network. The goal is simple. pDAI to $1. Many people push this narrative but how many are actually doing something to achieve this goal? The mission of this project is to stimulate the pDAI/Atropa ecosystem by autonomously buying and burning pDAI, Teddy Bear, pTGC, & Alien along with rewarding holders with pDAI, Teddy Bear, Atropa, & pWBTC. This provides a fully decentralized way to add constant buy & deflationary pressure on these assets. pTGC & Alien are incorporated into the protocol's buy & burn system because these assets have heavy liquidity bondings with the entire pDAI/Atropa ecosystem which means they will outperform most assets on PulseChain that are not tied into these liquidity webs. Holders will also be rewarded with constant drips of pWBTC which is the PulseChain copy of BTC. Officiële website: https://www.pulsechainalien.tech/

Enki (ENKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Enki (ENKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 96.76K $ 96.76K $ 96.76K Totale voorraad: $ 929.78B $ 929.78B $ 929.78B Circulerende voorraad: $ 929.78B $ 929.78B $ 929.78B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 96.76K $ 96.76K $ 96.76K Hoogste ooit: $ 0.00000239 $ 0.00000239 $ 0.00000239 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Enki (ENKI) prijs

Enki (ENKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Enki (ENKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ENKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ENKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ENKI begrijpt, kun je de live prijs van ENKI token verkennen!

