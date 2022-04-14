ENKI Protocol (ENKI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ENKI Protocol (ENKI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ENKI Protocol (ENKI) Informatie ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node. ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node. Officiële website: https://enkixyz.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Oy9tiT4b4r4pZJhI_6t6i-6p6Q052M0E/view

ENKI Protocol (ENKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ENKI Protocol (ENKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 162.24K $ 162.24K $ 162.24K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 150.00K $ 150.00K $ 150.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.82M $ 10.82M $ 10.82M Hoogste ooit: $ 18.38 $ 18.38 $ 18.38 Laagste ooit: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Huidige prijs: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 Meer informatie over ENKI Protocol (ENKI) prijs

ENKI Protocol (ENKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ENKI Protocol (ENKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ENKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ENKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ENKI begrijpt, kun je de live prijs van ENKI token verkennen!

