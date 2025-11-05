ENERGY COIN (ENERGY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00208531 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.71% Prijswijziging (1D) -1.99% Prijswijziging (7D) -25.41%

ENERGY COIN (ENERGY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ENERGY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ENERGY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00208531, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ENERGY met +0.71% veranderd in het afgelopen uur, -1.99% in de afgelopen 24 uur en -25.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ENERGY COIN (ENERGY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.74K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.74K Circulerende voorraad 999.81M Totale voorraad 999,809,745.474429

De huidige marktkapitalisatie van ENERGY COIN is $ 9.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ENERGY is 999.81M, met een totale voorraad van 999809745.474429. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.74K.