End Wokeness (WOKE) Informatie End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community's native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Officiële website: https://www.endwokeness.org Koop nu WOKE!

End Wokeness (WOKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor End Wokeness (WOKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.75K $ 4.75K $ 4.75K Totale voorraad: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M Circulerende voorraad: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.75K $ 4.75K $ 4.75K Hoogste ooit: $ 0.00213808 $ 0.00213808 $ 0.00213808 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over End Wokeness (WOKE) prijs

End Wokeness (WOKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van End Wokeness (WOKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOKE begrijpt, kun je de live prijs van WOKE token verkennen!

Prijsvoorspelling van WOKE Wil je weten waar je WOKE naartoe gaat? Onze WOKE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WOKE token!

