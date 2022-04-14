Encryptum (ENCT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Encryptum (ENCT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Encryptum (ENCT) Informatie Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements: Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers. Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it. Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system. By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control. Officiële website: https://encryptum.io/ Whitepaper: https://encryptum.gitbook.io/encryptum Koop nu ENCT!

Encryptum (ENCT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Encryptum (ENCT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8,39K $ 8,39K $ 8,39K Totale voorraad: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Circulerende voorraad: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8,39K $ 8,39K $ 8,39K Hoogste ooit: $ 0,00204763 $ 0,00204763 $ 0,00204763 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Encryptum (ENCT) prijs

Encryptum (ENCT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Encryptum (ENCT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ENCT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ENCT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ENCT begrijpt, kun je de live prijs van ENCT token verkennen!

Prijsvoorspelling van ENCT Wil je weten waar je ENCT naartoe gaat? Onze ENCT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ENCT token!

