Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Emotional Support Dog (MAGNUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Emotional Support Dog (MAGNUS) Informatie

MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.

https://magnusdogeth.com

Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Emotional Support Dog (MAGNUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

$ 9.10K
$ 970.00M
$ 970.00M
$ 9.10K
$ 0
$ 0
$ 0
Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Emotional Support Dog (MAGNUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal MAGNUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel MAGNUS tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van MAGNUS begrijpt, kun je de live prijs van MAGNUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAGNUS

Wil je weten waar je MAGNUS naartoe gaat? Onze MAGNUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.