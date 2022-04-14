EMOTICOIN (EMOTI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EMOTICOIN (EMOTI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EMOTICOIN (EMOTI) Informatie #BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more... Officiële website: https://emoti-coin.com Koop nu EMOTI!

EMOTICOIN (EMOTI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EMOTICOIN (EMOTI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.21K $ 4.21K $ 4.21K Totale voorraad: $ 986.57M $ 986.57M $ 986.57M Circulerende voorraad: $ 986.57M $ 986.57M $ 986.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.21K $ 4.21K $ 4.21K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over EMOTICOIN (EMOTI) prijs

EMOTICOIN (EMOTI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EMOTICOIN (EMOTI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EMOTI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EMOTI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EMOTI begrijpt, kun je de live prijs van EMOTI token verkennen!

Prijsvoorspelling van EMOTI Wil je weten waar je EMOTI naartoe gaat? Onze EMOTI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EMOTI token!

