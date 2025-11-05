BeursDEX+
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
Emerge (EMERGE) Prijsinformatie (USD)

Emerge (EMERGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er EMERGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EMERGE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EMERGE met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, -11.63% in de afgelopen 24 uur en +31.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Emerge (EMERGE) Marktinformatie

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

94.77B
94.77B 94.77B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

De huidige marktkapitalisatie van Emerge is $ 1.22M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EMERGE is 94.77B, met een totale voorraad van 99999999999.99998. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.29M.

Emerge (EMERGE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Emerge naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Emerge naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Emerge naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Emerge naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-11.63%
30 dagen$ 0+46.11%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Emerge (EMERGE)?

$EMERGE powers the first platform bringing AI content generation directly into social media feeds. As a product token, $EMERGE aligns user incentives with long term investors while generating operational income through workflow usage fees and creator revenue splits. $EMERGE serves as the parent token for our upcoming workflow token launch pad ecosystem, where viral AI workflows can spawn their own tokens paired to $EMERGE, creating a multi layered economy that captures value from every viral moment and meme created on our platform.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Emerge (EMERGE) hulpbron

Officiële website

Emerge Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Emerge (EMERGE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Emerge (EMERGE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Emerge te bekijken.

Bekijk nu de Emerge prijsvoorspelling !

EMERGE naar lokale valuta's

Emerge (EMERGE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Emerge (EMERGE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EMERGE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Emerge (EMERGE)

Hoeveel is Emerge (EMERGE) vandaag waard?
De live EMERGE prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EMERGE naar USD prijs?
De huidige prijs van EMERGE naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Emerge?
De marktkapitalisatie van EMERGE is $ 1.22M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EMERGE?
De circulerende voorraad van EMERGE is 94.77B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EMERGE?
EMERGE bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EMERGE?
EMERGE zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van EMERGE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EMERGE is -- USD.
Zal EMERGE dit jaar hoger gaan?
EMERGE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EMERGE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

