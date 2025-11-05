Emerge (EMERGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.68% Prijswijziging (1D) -11.63% Prijswijziging (7D) +31.20% Prijswijziging (7D) +31.20%

Emerge (EMERGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er EMERGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EMERGE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EMERGE met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, -11.63% in de afgelopen 24 uur en +31.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Emerge (EMERGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Circulerende voorraad 94.77B 94.77B 94.77B Totale voorraad 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

De huidige marktkapitalisatie van Emerge is $ 1.22M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EMERGE is 94.77B, met een totale voorraad van 99999999999.99998. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.29M.