ELYTRA (ELYTRA) Informatie Elytra is an AI-powered crypto trading signal platform that delivers real time, quantitative strategies through a transparent system. It will evolve into a fully autonomous portfolio manager, where staked tokens provide passive exposure to live strategies, with management fees funding quarterly buybacks and airdrops. Future integration with the Agent Commerce Protocol (ACP) and the Autonomous Hedge Fund will position Elytra as a core engine for on-chain portfolio automation. Officiële website: https://elytra.world/ Whitepaper: https://elytra-2.gitbook.io/elytra

ELYTRA (ELYTRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ELYTRA (ELYTRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 206.23K $ 206.23K $ 206.23K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 206.23K $ 206.23K $ 206.23K Hoogste ooit: $ 0.00109448 $ 0.00109448 $ 0.00109448 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00020632 $ 0.00020632 $ 0.00020632 Meer informatie over ELYTRA (ELYTRA) prijs

ELYTRA (ELYTRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ELYTRA (ELYTRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELYTRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELYTRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELYTRA begrijpt, kun je de live prijs van ELYTRA token verkennen!

Prijsvoorspelling van ELYTRA Wil je weten waar je ELYTRA naartoe gaat? Onze ELYTRA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ELYTRA token!

