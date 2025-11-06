Elysyn Ai (ELYSYN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.149965$ 0.149965 $ 0.149965 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -13.64% Prijswijziging (7D) -13.64%

Elysyn Ai (ELYSYN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ELYSYN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ELYSYN hoogste prijs aller tijden is $ 0.149965, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ELYSYN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -13.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Elysyn Ai (ELYSYN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Circulerende voorraad 9.19M 9.19M 9.19M Totale voorraad 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

De huidige marktkapitalisatie van Elysyn Ai is $ 5.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ELYSYN is 9.19M, met een totale voorraad van 9194235.959072296. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.67K.