ELYFI (ELFI) Informatie ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA's DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking. Officiële website: https://www.elyfi.world/en

ELYFI (ELFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ELYFI (ELFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 369.02K $ 369.02K $ 369.02K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 50.91M $ 50.91M $ 50.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 724.86K $ 724.86K $ 724.86K Hoogste ooit: $ 0.089174 $ 0.089174 $ 0.089174 Laagste ooit: $ 0.00581478 $ 0.00581478 $ 0.00581478 Huidige prijs: $ 0.00724861 $ 0.00724861 $ 0.00724861 Meer informatie over ELYFI (ELFI) prijs

ELYFI (ELFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ELYFI (ELFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELFI begrijpt, kun je de live prijs van ELFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ELFI Wil je weten waar je ELFI naartoe gaat? Onze ELFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ELFI token!

