Elumia (ELU) Tokenomie
Elumia (ELU) Informatie
Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers.
Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles.
Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world.
Elumia (ELU) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elumia (ELU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Elumia (ELU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Elumia (ELU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal ELU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel ELU tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van ELU begrijpt, kun je de live prijs van ELU token verkennen!
Prijsvoorspelling van ELU
Wil je weten waar je ELU naartoe gaat? Onze ELU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.