Elons Pet Snail (GARY) Informatie GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. Officiële website: https://garythesnail.vip/ Koop nu GARY!

Elons Pet Snail (GARY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elons Pet Snail (GARY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 107.35K $ 107.35K $ 107.35K Totale voorraad: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M Circulerende voorraad: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 107.35K $ 107.35K $ 107.35K Hoogste ooit: $ 0.164411 $ 0.164411 $ 0.164411 Laagste ooit: $ 0.00170855 $ 0.00170855 $ 0.00170855 Huidige prijs: $ 0.00244148 $ 0.00244148 $ 0.00244148 Meer informatie over Elons Pet Snail (GARY) prijs

Elons Pet Snail (GARY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elons Pet Snail (GARY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GARY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GARY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GARY begrijpt, kun je de live prijs van GARY token verkennen!

