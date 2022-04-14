Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elons Gamertag (RANDOM9), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Officiële website: https://random9eth.com/ Koop nu RANDOM9!

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elons Gamertag (RANDOM9), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.08K $ 38.08K $ 38.08K Totale voorraad: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M Circulerende voorraad: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.08K $ 38.08K $ 38.08K Hoogste ooit: $ 0.00134296 $ 0.00134296 $ 0.00134296 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Elons Gamertag (RANDOM9) prijs

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elons Gamertag (RANDOM9) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RANDOM9 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RANDOM9 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RANDOM9 begrijpt, kun je de live prijs van RANDOM9 token verkennen!

Prijsvoorspelling van RANDOM9 Wil je weten waar je RANDOM9 naartoe gaat? Onze RANDOM9 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RANDOM9 token!

