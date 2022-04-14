Elonia Trump (ELONIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elonia Trump (ELONIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Elonia Trump (ELONIA) Informatie A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project. Officiële website: https://eloniatrump.io/ Koop nu ELONIA!

Elonia Trump (ELONIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elonia Trump (ELONIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 72.14K $ 72.14K $ 72.14K Totale voorraad: $ 68.29B $ 68.29B $ 68.29B Circulerende voorraad: $ 68.29B $ 68.29B $ 68.29B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 72.14K $ 72.14K $ 72.14K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Elonia Trump (ELONIA) prijs

Elonia Trump (ELONIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elonia Trump (ELONIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELONIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELONIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELONIA begrijpt, kun je de live prijs van ELONIA token verkennen!

