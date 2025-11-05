Elon Trump Fart (ETF500) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.04275891$ 0.04275891 $ 0.04275891 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.87% Prijswijziging (1D) -0.67% Prijswijziging (7D) -26.73% Prijswijziging (7D) -26.73%

Elon Trump Fart (ETF500) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ETF500 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ETF500 hoogste prijs aller tijden is $ 0.04275891, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ETF500 met +0.87% veranderd in het afgelopen uur, -0.67% in de afgelopen 24 uur en -26.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Elon Trump Fart (ETF500) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 117.52K$ 117.52K $ 117.52K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 117.52K$ 117.52K $ 117.52K Circulerende voorraad 999.88M 999.88M 999.88M Totale voorraad 999,880,576.709501 999,880,576.709501 999,880,576.709501

De huidige marktkapitalisatie van Elon Trump Fart is $ 117.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ETF500 is 999.88M, met een totale voorraad van 999880576.709501. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 117.52K.