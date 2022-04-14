Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elixir Staked deUSD (SDEUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Informatie sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir's native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Officiële website: https://www.elixir.xyz/deusd Whitepaper: https://docs.elixir.xyz/deusd

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elixir Staked deUSD (SDEUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.37M Totale voorraad: $ 44.83M Circulerende voorraad: $ 44.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.37M Hoogste ooit: $ 1.2 Laagste ooit: $ 0.593515 Huidige prijs: $ 1.057

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elixir Staked deUSD (SDEUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SDEUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SDEUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SDEUSD begrijpt, kun je de live prijs van SDEUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SDEUSD Wil je weten waar je SDEUSD naartoe gaat? Onze SDEUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SDEUSD token!

