Eli Lilly xStock (LLYX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 887.48 $ 887.48 $ 887.48 24u laag $ 930.44 $ 930.44 $ 930.44 24u hoog 24u laag $ 887.48$ 887.48 $ 887.48 24u hoog $ 930.44$ 930.44 $ 930.44 Hoogste prijs ooit $ 930.44$ 930.44 $ 930.44 Laagste prijs $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 Prijswijziging (1u) +0.08% Prijswijziging (1D) +3.83% Prijswijziging (7D) +12.05% Prijswijziging (7D) +12.05%

Eli Lilly xStock (LLYX) real-time prijs is $921.53. De afgelopen 24 uur werd er LLYX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 887.48 en een hoogtepunt van $ 930.44, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LLYX hoogste prijs aller tijden is $ 930.44, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 624.79 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LLYX met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, +3.83% in de afgelopen 24 uur en +12.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Eli Lilly xStock (LLYX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 358.84K$ 358.84K $ 358.84K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 19.65M$ 19.65M $ 19.65M Circulerende voorraad 389.80 389.80 389.80 Totale voorraad 21,343.98215452998 21,343.98215452998 21,343.98215452998

De huidige marktkapitalisatie van Eli Lilly xStock is $ 358.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LLYX is 389.80, met een totale voorraad van 21343.98215452998. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.65M.