Elexium (EX) Informatie Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform. Officiële website: https://elexium.finance

Elexium (EX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elexium (EX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.04K $ 28.04K $ 28.04K Totale voorraad: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Circulerende voorraad: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.29K $ 28.29K $ 28.29K Hoogste ooit: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Laagste ooit: $ 0.00738338 $ 0.00738338 $ 0.00738338 Huidige prijs: $ 0.00788324 $ 0.00788324 $ 0.00788324 Meer informatie over Elexium (EX) prijs

Elexium (EX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elexium (EX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EX begrijpt, kun je de live prijs van EX token verkennen!

Prijsvoorspelling van EX Wil je weten waar je EX naartoe gaat? Onze EX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EX token!

