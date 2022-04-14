Elastos (ELA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elastos (ELA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry's most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org. Officiële website: https://elastos.net/ Whitepaper: https://www.elastos.org/downloads/elastos_whitepaper_en.pdf

Elastos (ELA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elastos (ELA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.59M $ 47.59M $ 47.59M Totale voorraad: $ 26.08M $ 26.08M $ 26.08M Circulerende voorraad: $ 22.92M $ 22.92M $ 22.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.14M $ 54.14M $ 54.14M Hoogste ooit: $ 89.14 $ 89.14 $ 89.14 Laagste ooit: $ 0.793867 $ 0.793867 $ 0.793867 Huidige prijs: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Meer informatie over Elastos (ELA) prijs

Elastos (ELA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elastos (ELA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ELA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ELA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ELA begrijpt, kun je de live prijs van ELA token verkennen!

Prijsvoorspelling van ELA Wil je weten waar je ELA naartoe gaat? Onze ELA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ELA token!

