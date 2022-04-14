Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Elastic Finance Token (EEFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Elastic Finance Token (EEFI) Informatie Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Officiële website: https://eefi.finance/ Whitepaper: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary Koop nu EEFI!

Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Elastic Finance Token (EEFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Totale voorraad: $ 58.05K $ 58.05K $ 58.05K Circulerende voorraad: $ 58.05K $ 58.05K $ 58.05K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Hoogste ooit: $ 486.79 $ 486.79 $ 486.79 Laagste ooit: $ 25.56 $ 25.56 $ 25.56 Huidige prijs: $ 25.57 $ 25.57 $ 25.57 Meer informatie over Elastic Finance Token (EEFI) prijs

Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Elastic Finance Token (EEFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EEFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EEFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EEFI begrijpt, kun je de live prijs van EEFI token verkennen!

