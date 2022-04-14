El Dorito (DORITO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in El Dorito (DORITO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

El Dorito (DORITO) Informatie El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' Officiële website: https://eldorito.club/ Whitepaper: https://goldpaper.eldorito.club/ Koop nu DORITO!

El Dorito (DORITO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor El Dorito (DORITO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 926.17K $ 926.17K $ 926.17K Totale voorraad: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Circulerende voorraad: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 926.17K $ 926.17K $ 926.17K Hoogste ooit: $ 0.210234 $ 0.210234 $ 0.210234 Laagste ooit: $ 0.01779741 $ 0.01779741 $ 0.01779741 Huidige prijs: $ 0.02778527 $ 0.02778527 $ 0.02778527 Meer informatie over El Dorito (DORITO) prijs

El Dorito (DORITO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van El Dorito (DORITO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DORITO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DORITO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DORITO begrijpt, kun je de live prijs van DORITO token verkennen!

