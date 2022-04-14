EL CHANGUITO (CHANGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EL CHANGUITO (CHANGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EL CHANGUITO (CHANGO) Informatie This token is to celebrate the life and death of Changuito, a cartel monkey caught in the line of fire defending his brothers. We want to bring awareness to and celebrate his amazing and interesting existence. We will continue to fight for him by bringing awareness via memetics and memecoin trading! EL CHANGUITO 2021 - 2022 DESCANSE EN PAZ 🥺😢 REST IN PEACE 😔🙏 Officiële website: https://www.changuitocoin.com/

EL CHANGUITO (CHANGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EL CHANGUITO (CHANGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.30K $ 17.30K $ 17.30K Totale voorraad: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M Circulerende voorraad: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.30K $ 17.30K $ 17.30K Hoogste ooit: $ 0.00303036 $ 0.00303036 $ 0.00303036 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over EL CHANGUITO (CHANGO) prijs

EL CHANGUITO (CHANGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EL CHANGUITO (CHANGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHANGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHANGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHANGO begrijpt, kun je de live prijs van CHANGO token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHANGO Wil je weten waar je CHANGO naartoe gaat? Onze CHANGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHANGO token!

