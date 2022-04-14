Einsteinium (EMC2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Einsteinium (EMC2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Einsteinium (EMC2) Informatie Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android. Officiële website: https://www.emc2.foundation/

Einsteinium (EMC2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Einsteinium (EMC2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.24K $ 36.24K $ 36.24K Totale voorraad: $ 245.47M $ 245.47M $ 245.47M Circulerende voorraad: $ 226.94M $ 226.94M $ 226.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.20K $ 39.20K $ 39.20K Hoogste ooit: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001597 $ 0.0001597 $ 0.0001597 Meer informatie over Einsteinium (EMC2) prijs

Einsteinium (EMC2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Einsteinium (EMC2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EMC2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EMC2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EMC2 begrijpt, kun je de live prijs van EMC2 token verkennen!

