Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Eid Mubarak (EIDMUBARAK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

#EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community! Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics Officiële website: https://www.eidmubarak.cloud/

Marktkapitalisatie: $ 31.17K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.17K Hoogste ooit: $ 0.00152704 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eid Mubarak (EIDMUBARAK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EIDMUBARAK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EIDMUBARAK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EIDMUBARAK begrijpt, kun je de live prijs van EIDMUBARAK token verkennen!

Prijsvoorspelling van EIDMUBARAK Wil je weten waar je EIDMUBARAK naartoe gaat? Onze EIDMUBARAK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EIDMUBARAK token!

