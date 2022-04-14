Eggs Finance (EGGS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Eggs Finance (EGGS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Eggs Finance (EGGS) Informatie Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Officiële website: https://eggs.finance Whitepaper: https://eggs-finance.gitbook.io/docs

Eggs Finance (EGGS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eggs Finance (EGGS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Totale voorraad: $ 21.59B $ 21.59B $ 21.59B Circulerende voorraad: $ 21.59B $ 21.59B $ 21.59B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Hoogste ooit: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00029746 $ 0.00029746 $ 0.00029746 Meer informatie over Eggs Finance (EGGS) prijs

Eggs Finance (EGGS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eggs Finance (EGGS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EGGS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EGGS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EGGS begrijpt, kun je de live prijs van EGGS token verkennen!

