Eggplant Finance (EGGP) Informatie Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Officiële website: https://eggplant.fi

Eggplant Finance (EGGP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eggplant Finance (EGGP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.54K $ 3.54K $ 3.54K Totale voorraad: $ 476.77K $ 476.77K $ 476.77K Circulerende voorraad: $ 435.41K $ 435.41K $ 435.41K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.88K $ 3.88K $ 3.88K Hoogste ooit: $ 9.55 $ 9.55 $ 9.55 Laagste ooit: $ 0.0050326 $ 0.0050326 $ 0.0050326 Huidige prijs: $ 0.00813173 $ 0.00813173 $ 0.00813173 Meer informatie over Eggplant Finance (EGGP) prijs

Eggplant Finance (EGGP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eggplant Finance (EGGP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EGGP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EGGP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EGGP begrijpt, kun je de live prijs van EGGP token verkennen!

Prijsvoorspelling van EGGP Wil je weten waar je EGGP naartoe gaat? Onze EGGP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EGGP token!

