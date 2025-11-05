Eggle Energy (ENG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.02724465 24u hoog $ 0.03201114 Hoogste prijs ooit $ 0.04452341 Laagste prijs $ 0.02724465 Prijswijziging (1u) +0.79% Prijswijziging (1D) -4.57% Prijswijziging (7D) -19.02%

Eggle Energy (ENG) real-time prijs is $0.02937415. De afgelopen 24 uur werd er ENG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02724465 en een hoogtepunt van $ 0.03201114, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ENG hoogste prijs aller tijden is $ 0.04452341, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02724465 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ENG met +0.79% veranderd in het afgelopen uur, -4.57% in de afgelopen 24 uur en -19.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Eggle Energy (ENG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 18.03M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 20.88M Circulerende voorraad 602.20M Totale voorraad 697,204,996.2257041

De huidige marktkapitalisatie van Eggle Energy is $ 18.03M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ENG is 602.20M, met een totale voorraad van 697204996.2257041. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.88M.