De live Eggle Energy prijs vandaag is 0.02937415 USD. Volg realtime ENG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ENG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ENG

ENG Prijsinformatie

Wat is ENG

ENG whitepaper

ENG officiële website

ENG tokenomie

ENG Prijsvoorspelling

Eggle Energy logo

Eggle Energy Prijs (ENG)

Niet genoteerd

1 ENG naar USD live prijs:

$0.02937415
-4.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
Eggle Energy (ENG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:04:23 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02724465
24u laag
$ 0.03201114
24u hoog

$ 0.02724465
$ 0.03201114
$ 0.04452341
$ 0.02724465
+0.79%

-4.57%

-19.02%

-19.02%

Eggle Energy (ENG) real-time prijs is $0.02937415. De afgelopen 24 uur werd er ENG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02724465 en een hoogtepunt van $ 0.03201114, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ENG hoogste prijs aller tijden is $ 0.04452341, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02724465 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ENG met +0.79% veranderd in het afgelopen uur, -4.57% in de afgelopen 24 uur en -19.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Eggle Energy (ENG) Marktinformatie

$ 18.03M
--
$ 20.88M
602.20M
697,204,996.2257041
De huidige marktkapitalisatie van Eggle Energy is $ 18.03M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ENG is 602.20M, met een totale voorraad van 697204996.2257041. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.88M.

Eggle Energy (ENG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Eggle Energy naar USD $ -0.0014087967134121.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Eggle Energy naar USD $ -0.0080532228.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Eggle Energy naar USD $ -0.0070854503.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Eggle Energy naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0014087967134121-4.57%
30 dagen$ -0.0080532228-27.41%
60 dagen$ -0.0070854503-24.12%
90 dagen$ 0--

Wat is Eggle Energy (ENG)?

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Eggle Energy (ENG) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Eggle Energy Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Eggle Energy (ENG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Eggle Energy (ENG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Eggle Energy te bekijken.

Bekijk nu de Eggle Energy prijsvoorspelling !

ENG naar lokale valuta's

Eggle Energy (ENG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Eggle Energy (ENG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ENG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Eggle Energy (ENG)

Hoeveel is Eggle Energy (ENG) vandaag waard?
De live ENG prijs in USD is 0.02937415 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ENG naar USD prijs?
De huidige prijs van ENG naar USD is $ 0.02937415. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Eggle Energy?
De marktkapitalisatie van ENG is $ 18.03M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ENG?
De circulerende voorraad van ENG is 602.20M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ENG?
ENG bereikte een ATH-prijs van 0.04452341 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ENG?
ENG zag een ATL-prijs van 0.02724465 USD.
Wat is het handelsvolume van ENG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ENG is -- USD.
Zal ENG dit jaar hoger gaan?
ENG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ENG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,737.41

$3,346.93

$158.55

$0.9999

$1.1806

$102,737.41

$3,346.93

$158.55

$2.2515

$0.16439

$0.00000

$0.04568

$0.034

$0.00921

$0.00874

$0.08148

$0.2883

$0.0000000043877

$0.1723

$0.000008792

