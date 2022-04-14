Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Effective accelerationism (E/ACC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Effective accelerationism (E/ACC) Informatie e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain. Officiële website: https://eacconsol.com

Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Effective accelerationism (E/ACC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 539.60K $ 539.60K $ 539.60K Totale voorraad: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Circulerende voorraad: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 539.60K $ 539.60K $ 539.60K Hoogste ooit: $ 0.03699783 $ 0.03699783 $ 0.03699783 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00053967 $ 0.00053967 $ 0.00053967 Meer informatie over Effective accelerationism (E/ACC) prijs

Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Effective accelerationism (E/ACC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal E/ACC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel E/ACC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van E/ACC begrijpt, kun je de live prijs van E/ACC token verkennen!

Prijsvoorspelling van E/ACC Wil je weten waar je E/ACC naartoe gaat? Onze E/ACC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van E/ACC token!

