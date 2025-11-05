Edu3Games (EGN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01272809 24u hoog $ 0.01365689 Hoogste prijs ooit $ 0.04242631 Laagste prijs $ 0.01272809 Prijswijziging (1u) +0.42% Prijswijziging (1D) +2.96% Prijswijziging (7D) -14.56%

Edu3Games (EGN) real-time prijs is $0.013661. De afgelopen 24 uur werd er EGN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01272809 en een hoogtepunt van $ 0.01365689, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EGN hoogste prijs aller tijden is $ 0.04242631, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01272809 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EGN met +0.42% veranderd in het afgelopen uur, +2.96% in de afgelopen 24 uur en -14.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Edu3Games (EGN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.65M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.65M Circulerende voorraad 1000.00M Totale voorraad 999,999,798.335335

De huidige marktkapitalisatie van Edu3Games is $ 13.65M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EGN is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999798.335335. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.65M.