De live Edu3Games prijs vandaag is 0.013661 USD. Volg realtime EGN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EGN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over EGN

EGN Prijsinformatie

Wat is EGN

EGN officiële website

EGN tokenomie

EGN Prijsvoorspelling

Edu3Games logo

Edu3Games Prijs (EGN)

Niet genoteerd

1 EGN naar USD live prijs:

$0.013661
$0.013661
+2.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Edu3Games (EGN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:04:15 (UTC+8)

Edu3Games (EGN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01272809
$ 0.01272809
24u laag
$ 0.01365689
$ 0.01365689
24u hoog

$ 0.01272809
$ 0.01272809

$ 0.01365689
$ 0.01365689

$ 0.04242631
$ 0.04242631

$ 0.01272809
$ 0.01272809

+0.42%

+2.96%

-14.56%

-14.56%

Edu3Games (EGN) real-time prijs is $0.013661. De afgelopen 24 uur werd er EGN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01272809 en een hoogtepunt van $ 0.01365689, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EGN hoogste prijs aller tijden is $ 0.04242631, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01272809 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EGN met +0.42% veranderd in het afgelopen uur, +2.96% in de afgelopen 24 uur en -14.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Edu3Games (EGN) Marktinformatie

$ 13.65M
$ 13.65M

--
--

$ 13.65M
$ 13.65M

1000.00M
1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335

De huidige marktkapitalisatie van Edu3Games is $ 13.65M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EGN is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999798.335335. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.65M.

Edu3Games (EGN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Edu3Games naar USD $ +0.00039312.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Edu3Games naar USD $ -0.0049979752.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Edu3Games naar USD $ -0.0049480797.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Edu3Games naar USD $ -0.024670083175245126.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00039312+2.96%
30 dagen$ -0.0049979752-36.58%
60 dagen$ -0.0049480797-36.22%
90 dagen$ -0.024670083175245126-64.36%

Wat is Edu3Games (EGN)?

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Edu3Games (EGN) hulpbron

Officiële website

Edu3Games Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Edu3Games (EGN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Edu3Games (EGN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Edu3Games te bekijken.

Bekijk nu de Edu3Games prijsvoorspelling !

EGN naar lokale valuta's

Edu3Games (EGN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Edu3Games (EGN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EGN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Edu3Games (EGN)

Hoeveel is Edu3Games (EGN) vandaag waard?
De live EGN prijs in USD is 0.013661 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EGN naar USD prijs?
De huidige prijs van EGN naar USD is $ 0.013661. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Edu3Games?
De marktkapitalisatie van EGN is $ 13.65M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EGN?
De circulerende voorraad van EGN is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EGN?
EGN bereikte een ATH-prijs van 0.04242631 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EGN?
EGN zag een ATL-prijs van 0.01272809 USD.
Wat is het handelsvolume van EGN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EGN is -- USD.
Zal EGN dit jaar hoger gaan?
EGN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EGN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:04:15 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,751.70

$3,347.51

$158.65

$0.9999

$1.1871

$102,751.70

$3,347.51

$158.65

$2.2513

$0.16449

$0.00000

$0.04506

$0.057

$0.00921

$0.00874

$0.07900

$0.2866

$0.0000000043877

$0.1755

$0.000008792

