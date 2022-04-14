ECOVITA (ECOVITA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ECOVITA (ECOVITA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ECOVITA (ECOVITA) Informatie As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives. Officiële website: https://ecovitaofficial.com/ Whitepaper: https://ecovita.gitbook.io/rec-ecovita/

ECOVITA (ECOVITA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ECOVITA (ECOVITA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Totale voorraad: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Circulerende voorraad: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.72M $ 11.72M $ 11.72M Hoogste ooit: $ 0.00245733 $ 0.00245733 $ 0.00245733 Laagste ooit: $ 0.00167278 $ 0.00167278 $ 0.00167278 Huidige prijs: $ 0.00167421 $ 0.00167421 $ 0.00167421 Meer informatie over ECOVITA (ECOVITA) prijs

ECOVITA (ECOVITA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ECOVITA (ECOVITA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ECOVITA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ECOVITA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ECOVITA begrijpt, kun je de live prijs van ECOVITA token verkennen!

