Eclipse Fi (ECLIP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Eclipse Fi (ECLIP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community's privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We're partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What's next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches. Officiële website: https://eclipsefi.io/ Whitepaper: https://docs.eclipsefi.io/

Eclipse Fi (ECLIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eclipse Fi (ECLIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 66.75K $ 66.75K $ 66.75K Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 113.81M $ 113.81M $ 113.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 175.96K $ 175.96K $ 175.96K Hoogste ooit: $ 0.493567 $ 0.493567 $ 0.493567 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00058652 $ 0.00058652 $ 0.00058652 Meer informatie over Eclipse Fi (ECLIP) prijs

Eclipse Fi (ECLIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eclipse Fi (ECLIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ECLIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ECLIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ECLIP begrijpt, kun je de live prijs van ECLIP token verkennen!

Prijsvoorspelling van ECLIP Wil je weten waar je ECLIP naartoe gaat? Onze ECLIP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ECLIP token!

