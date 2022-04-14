ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ebUSD Stablecoin (EBUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Informatie Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu's edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Officiële website: https://ebisu.money/

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ebUSD Stablecoin (EBUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 784.77K $ 784.77K $ 784.77K Totale voorraad: $ 797.54K $ 797.54K $ 797.54K Circulerende voorraad: $ 797.54K $ 797.54K $ 797.54K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 784.77K $ 784.77K $ 784.77K Hoogste ooit: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Laagste ooit: $ 0.954662 $ 0.954662 $ 0.954662 Huidige prijs: $ 0.983898 $ 0.983898 $ 0.983898 Meer informatie over ebUSD Stablecoin (EBUSD) prijs

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ebUSD Stablecoin (EBUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EBUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EBUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EBUSD begrijpt, kun je de live prijs van EBUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van EBUSD Wil je weten waar je EBUSD naartoe gaat? Onze EBUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EBUSD token!

