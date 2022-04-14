eBTC (EBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in eBTC (EBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

eBTC (EBTC) Informatie eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO Officiële website: https://www.ebtc.finance/ Whitepaper: https://github.com/Badger-Finance/ebtc-purple-paper/blob/main/eBTC_Protocol_-_Purple_Paper.pdf

eBTC (EBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor eBTC (EBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Totale voorraad: $ 31.61 $ 31.61 $ 31.61 Circulerende voorraad: $ 31.61 $ 31.61 $ 31.61 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Hoogste ooit: $ 137,026 $ 137,026 $ 137,026 Laagste ooit: $ 51,866 $ 51,866 $ 51,866 Huidige prijs: $ 127,393 $ 127,393 $ 127,393 Meer informatie over eBTC (EBTC) prijs

eBTC (EBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van eBTC (EBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EBTC begrijpt, kun je de live prijs van EBTC token verkennen!

