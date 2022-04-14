Eat Trade Fart (ETF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Eat Trade Fart (ETF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Eat Trade Fart (ETF) Informatie The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world. Officiële website: http://www.eattradefart.com Koop nu ETF!

Eat Trade Fart (ETF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Eat Trade Fart (ETF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 75.66K Totale voorraad: $ 998.54M Circulerende voorraad: $ 998.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 75.66K Hoogste ooit: $ 0.00047913 Laagste ooit: $ 0.00002657 Huidige prijs: $ 0 Meer informatie over Eat Trade Fart (ETF) prijs

Eat Trade Fart (ETF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Eat Trade Fart (ETF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ETF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ETF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ETF begrijpt, kun je de live prijs van ETF token verkennen!

Prijsvoorspelling van ETF Wil je weten waar je ETF naartoe gaat? Onze ETF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ETF token!

