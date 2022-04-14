Dyordotcom (DYOR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dyordotcom (DYOR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dyordotcom (DYOR) Informatie Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we've got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface.. - Powerful capabilities in a streamlined UX - Transparent pricing - Proprietary software - Responsive customer service - Next Gen trading features

Transparent pricing

Proprietary software

Responsive customer service

Officiële website: https://dyor.com

Dyordotcom (DYOR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dyordotcom (DYOR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 744.30K Totale voorraad: $ 468.74M Circulerende voorraad: $ 468.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 744.30K Hoogste ooit: $ 0.02001748 Laagste ooit: $ 0.00156765 Huidige prijs: $ 0.00158787

Dyordotcom (DYOR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dyordotcom (DYOR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DYOR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DYOR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DYOR begrijpt, kun je de live prijs van DYOR token verkennen!

Prijsvoorspelling van DYOR Wil je weten waar je DYOR naartoe gaat? Onze DYOR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DYOR token!

