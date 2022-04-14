dwog (DWOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in dwog (DWOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

dwog (DWOG) Informatie Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms Officiële website: https://www.dwogcoin.com/ Koop nu DWOG!

dwog (DWOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor dwog (DWOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Totale voorraad: $ 981.41M $ 981.41M $ 981.41M Circulerende voorraad: $ 981.41M $ 981.41M $ 981.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Hoogste ooit: $ 0.00210053 $ 0.00210053 $ 0.00210053 Laagste ooit: $ 0.00000426 $ 0.00000426 $ 0.00000426 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over dwog (DWOG) prijs

dwog (DWOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van dwog (DWOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DWOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DWOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DWOG begrijpt, kun je de live prijs van DWOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van DWOG Wil je weten waar je DWOG naartoe gaat? Onze DWOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DWOG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!