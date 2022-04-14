Dwake On Sol (DWAKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dwake On Sol (DWAKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dwake On Sol (DWAKE) Informatie Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner.

Dwake On Sol (DWAKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dwake On Sol (DWAKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Hoogste ooit: $ 0.00101237 $ 0.00101237 $ 0.00101237 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dwake On Sol (DWAKE) prijs

Dwake On Sol (DWAKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dwake On Sol (DWAKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DWAKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DWAKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DWAKE begrijpt, kun je de live prijs van DWAKE token verkennen!

