DungeonSwap (DND) Informatie - We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction. We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features.

Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.

DungeonSwap (DND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DungeonSwap (DND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.31K $ 30.31K $ 30.31K Totale voorraad: $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Circulerende voorraad: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.20K $ 34.20K $ 34.20K Hoogste ooit: $ 16.08 $ 16.08 $ 16.08 Laagste ooit: $ 0.00533905 $ 0.00533905 $ 0.00533905 Huidige prijs: $ 0.00581214 $ 0.00581214 $ 0.00581214 Meer informatie over DungeonSwap (DND) prijs

DungeonSwap (DND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DungeonSwap (DND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DND begrijpt, kun je de live prijs van DND token verkennen!

