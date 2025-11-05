DUNA AI (DUNA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) +2.09% Prijswijziging (7D) -25.18% Prijswijziging (7D) -25.18%

DUNA AI (DUNA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DUNA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DUNA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00300003, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DUNA met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, +2.09% in de afgelopen 24 uur en -25.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DUNA AI (DUNA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 287.50K$ 287.50K $ 287.50K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 287.50K$ 287.50K $ 287.50K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DUNA AI is $ 287.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DUNA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 287.50K.