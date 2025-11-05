DuelNow (DNOW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00138245 $ 0.00138245 $ 0.00138245 24u laag $ 0.00167808 $ 0.00167808 $ 0.00167808 24u hoog 24u laag $ 0.00138245$ 0.00138245 $ 0.00138245 24u hoog $ 0.00167808$ 0.00167808 $ 0.00167808 Hoogste prijs ooit $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.29% Prijswijziging (1D) -9.10% Prijswijziging (7D) +1.46% Prijswijziging (7D) +1.46%

DuelNow (DNOW) real-time prijs is $0.00138469. De afgelopen 24 uur werd er DNOW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00138245 en een hoogtepunt van $ 0.00167808, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DNOW hoogste prijs aller tijden is $ 0.04443182, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DNOW met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -9.10% in de afgelopen 24 uur en +1.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DuelNow (DNOW) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 127.44K$ 127.44K $ 127.44K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Circulerende voorraad 91.80M 91.80M 91.80M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DuelNow is $ 127.44K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DNOW is 91.80M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.39M.