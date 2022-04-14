DuelFi (DUELFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DuelFi (DUELFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DuelFi (DUELFI) Informatie DuelFi.io is developing a decentralized gaming platform that enables on-chain wagers and trustless, skill-based 1v1 battles. The platform emphasizes transparency, fairness, and security by using blockchain technology to ensure verifiable outcomes. DuelFi supports multiple tokens for gameplay and plans to expand its ecosystem with numerous skill-based games, offering a competitive environment focused on player skill within the Web3 space. Officiële website: https://duelfi.io Whitepaper: https://duelfi-io.gitbook.io/whitepaper

DuelFi (DUELFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DuelFi (DUELFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.05K $ 19.05K $ 19.05K Totale voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Circulerende voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.05K $ 19.05K $ 19.05K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DuelFi (DUELFI) prijs

DuelFi (DUELFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DuelFi (DUELFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DUELFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DUELFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DUELFI begrijpt, kun je de live prijs van DUELFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van DUELFI Wil je weten waar je DUELFI naartoe gaat? Onze DUELFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DUELFI token!

