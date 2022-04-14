Ducky (DUCKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ducky (DUCKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Introducing Ducky $DUCKY, the new ERC meme token ready to ride the wave of the upcoming bull run! While Matt Furie's Pepe is iconic, many fans might not know about his brother, Jason Furie, who also played a crucial role in Pepe's success. One of Jason's well-loved creations is Ducky the Duck, now the face of $DUCKY. With $PEPE soaring in popularity, $DUCKY aims to follow in its footsteps, bringing a fresh twist and humor to the meme coin world. Join the flock and watch as $DUCKY makes its mark this season! Officiële website: https://duckycoin.vip/

Ducky (DUCKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ducky (DUCKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 94.28K $ 94.28K $ 94.28K Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 94.28K $ 94.28K $ 94.28K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ducky (DUCKY) prijs

Ducky (DUCKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ducky (DUCKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DUCKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DUCKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DUCKY begrijpt, kun je de live prijs van DUCKY token verkennen!

