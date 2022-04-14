DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Informatie DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites. DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites. Officiële website: http://www.dtrxbt.com Koop nu DTRXBT!

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 664.80K $ 664.80K $ 664.80K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 741.38M $ 741.38M $ 741.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 896.70K $ 896.70K $ 896.70K Hoogste ooit: $ 0.01910059 $ 0.01910059 $ 0.01910059 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00089596 $ 0.00089596 $ 0.00089596 Meer informatie over DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) prijs

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DTRXBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DTRXBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DTRXBT begrijpt, kun je de live prijs van DTRXBT token verkennen!

Prijsvoorspelling van DTRXBT Wil je weten waar je DTRXBT naartoe gaat? Onze DTRXBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DTRXBT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!