dTRINITY S (DS) Informatie dTRINITY is the world's first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic's native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. Officiële website: https://dtrinity.org Whitepaper: https://docs.dtrinity.org

dTRINITY S (DS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor dTRINITY S (DS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.82K $ 29.82K $ 29.82K Totale voorraad: $ 116.42K $ 116.42K $ 116.42K Circulerende voorraad: $ 116.42K $ 116.42K $ 116.42K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.82K $ 29.82K $ 29.82K Hoogste ooit: $ 0.616788 $ 0.616788 $ 0.616788 Laagste ooit: $ 0.240198 $ 0.240198 $ 0.240198 Huidige prijs: $ 0.256785 $ 0.256785 $ 0.256785 Meer informatie over dTRINITY S (DS) prijs

dTRINITY S (DS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van dTRINITY S (DS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DS begrijpt, kun je de live prijs van DS token verkennen!

