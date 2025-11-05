Drops Ownership Power (DOP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Laagste prijs $ 0.00102064$ 0.00102064 $ 0.00102064 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -1.23% Prijswijziging (7D) -1.23%

Drops Ownership Power (DOP) real-time prijs is $0.0044715. De afgelopen 24 uur werd er DOP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOP hoogste prijs aller tijden is $ 4.75, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00102064 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOP met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -1.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Drops Ownership Power (DOP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 67.07K$ 67.07K $ 67.07K Circulerende voorraad 13.46M 13.46M 13.46M Totale voorraad 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Drops Ownership Power is $ 60.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOP is 13.46M, met een totale voorraad van 15000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 67.07K.