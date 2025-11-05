BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Drops Ownership Power prijs vandaag is 0.0044715 USD. Volg realtime DOP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Drops Ownership Power prijs vandaag is 0.0044715 USD. Volg realtime DOP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DOP

DOP Prijsinformatie

Wat is DOP

DOP officiële website

DOP tokenomie

DOP Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Drops Ownership Power logo

Drops Ownership Power Prijs (DOP)

Niet genoteerd

1 DOP naar USD live prijs:

$0.0044715
$0.0044715$0.0044715
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Drops Ownership Power (DOP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:49:24 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

$ 0.00102064
$ 0.00102064$ 0.00102064

--

--

-1.23%

-1.23%

Drops Ownership Power (DOP) real-time prijs is $0.0044715. De afgelopen 24 uur werd er DOP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOP hoogste prijs aller tijden is $ 4.75, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00102064 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOP met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -1.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Drops Ownership Power (DOP) Marktinformatie

$ 60.18K
$ 60.18K$ 60.18K

--
----

$ 67.07K
$ 67.07K$ 67.07K

13.46M
13.46M 13.46M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Drops Ownership Power is $ 60.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOP is 13.46M, met een totale voorraad van 15000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 67.07K.

Drops Ownership Power (DOP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Drops Ownership Power naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Drops Ownership Power naar USD $ -0.0012737716.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Drops Ownership Power naar USD $ -0.0012800938.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Drops Ownership Power naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0012737716-28.48%
60 dagen$ -0.0012800938-28.62%
90 dagen$ 0--

Wat is Drops Ownership Power (DOP)?

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Drops Ownership Power (DOP) hulpbron

Officiële website

Drops Ownership Power Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Drops Ownership Power (DOP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Drops Ownership Power (DOP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Drops Ownership Power te bekijken.

Bekijk nu de Drops Ownership Power prijsvoorspelling !

DOP naar lokale valuta's

Drops Ownership Power (DOP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Drops Ownership Power (DOP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DOP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Drops Ownership Power (DOP)

Hoeveel is Drops Ownership Power (DOP) vandaag waard?
De live DOP prijs in USD is 0.0044715 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DOP naar USD prijs?
De huidige prijs van DOP naar USD is $ 0.0044715. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Drops Ownership Power?
De marktkapitalisatie van DOP is $ 60.18K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DOP?
De circulerende voorraad van DOP is 13.46M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DOP?
DOP bereikte een ATH-prijs van 4.75 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DOP?
DOP zag een ATL-prijs van 0.00102064 USD.
Wat is het handelsvolume van DOP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DOP is -- USD.
Zal DOP dit jaar hoger gaan?
DOP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DOP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:49:24 (UTC+8)

Drops Ownership Power (DOP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,129.59
$103,129.59$103,129.59

-0.05%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,344.71
$3,344.71$3,344.71

-4.63%

Solana logo

Solana

SOL

$158.69
$158.69$158.69

-1.72%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0191
$1.0191$1.0191

+36.33%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,129.59
$103,129.59$103,129.59

-0.05%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,344.71
$3,344.71$3,344.71

-4.63%

Solana logo

Solana

SOL

$158.69
$158.69$158.69

-1.72%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2644
$2.2644$2.2644

-0.77%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16532
$0.16532$0.16532

+0.84%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03812
$0.03812$0.03812

+52.48%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01168
$0.01168$0.01168

+55.73%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00718
$0.00718$0.00718

+10.46%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2134
$0.2134$0.2134

+326.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049886
$0.0000000049886$0.0000000049886

+256.27%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2177
$0.2177$0.2177

+232.36%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03982
$0.03982$0.03982

+159.58%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008904
$0.000008904$0.000008904

+133.27%