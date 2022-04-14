Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Drop Staked TIA (DTIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Drop Staked TIA (DTIA) Informatie Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. Officiële website: https://www.drop.money/ Koop nu DTIA!

Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Drop Staked TIA (DTIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 395.73K $ 395.73K $ 395.73K Totale voorraad: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K Circulerende voorraad: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 395.73K $ 395.73K $ 395.73K Hoogste ooit: $ 15.01 $ 15.01 $ 15.01 Laagste ooit: $ 0.468528 $ 0.468528 $ 0.468528 Huidige prijs: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Meer informatie over Drop Staked TIA (DTIA) prijs

Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Drop Staked TIA (DTIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DTIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DTIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DTIA begrijpt, kun je de live prijs van DTIA token verkennen!

Prijsvoorspelling van DTIA Wil je weten waar je DTIA naartoe gaat? Onze DTIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DTIA token!

