Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Drop Staked NTRN (DNTRN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Drop Staked NTRN (DNTRN) Informatie Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. Officiële website: https://www.drop.money/ Koop nu DNTRN!

Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Drop Staked NTRN (DNTRN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Totale voorraad: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M Circulerende voorraad: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Hoogste ooit: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 Laagste ooit: $ 0.04165462 $ 0.04165462 $ 0.04165462 Huidige prijs: $ 0.086865 $ 0.086865 $ 0.086865 Meer informatie over Drop Staked NTRN (DNTRN) prijs

Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Drop Staked NTRN (DNTRN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DNTRN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DNTRN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DNTRN begrijpt, kun je de live prijs van DNTRN token verkennen!

Prijsvoorspelling van DNTRN Wil je weten waar je DNTRN naartoe gaat? Onze DNTRN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DNTRN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!