De live Drop Staked INIT prijs vandaag is 0.201983 USD. Volg realtime DEINIT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DEINIT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Drop Staked INIT prijs vandaag is 0.201983 USD. Volg realtime DEINIT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DEINIT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 DEINIT naar USD live prijs:

Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
Drop Staked INIT (DEINIT) live prijsgrafiek
Drop Staked INIT (DEINIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

+2.68%

-22.18%

-22.18%

Drop Staked INIT (DEINIT) real-time prijs is $0.201983. De afgelopen 24 uur werd er DEINIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.19672 en een hoogtepunt van $ 0.201983, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DEINIT hoogste prijs aller tijden is $ 0.788788, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.195313 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DEINIT met -- veranderd in het afgelopen uur, +2.68% in de afgelopen 24 uur en -22.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Drop Staked INIT (DEINIT) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Drop Staked INIT is $ 12.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DEINIT is 59.82K, met een totale voorraad van 59816.553167. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.08K.

Drop Staked INIT (DEINIT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Drop Staked INIT naar USD $ +0.00526262.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Drop Staked INIT naar USD $ -0.1207272589.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Drop Staked INIT naar USD $ -0.1211048257.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Drop Staked INIT naar USD $ -0.4482410218999399.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00526262+2.68%
30 dagen$ -0.1207272589-59.77%
60 dagen$ -0.1211048257-59.95%
90 dagen$ -0.4482410218999399-68.93%

Wat is Drop Staked INIT (DEINIT)?

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

Drop Staked INIT (DEINIT) hulpbron

Drop Staked INIT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Drop Staked INIT (DEINIT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Drop Staked INIT (DEINIT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Drop Staked INIT te bekijken.

Drop Staked INIT (DEINIT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Drop Staked INIT (DEINIT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DEINIT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Drop Staked INIT (DEINIT)

Hoeveel is Drop Staked INIT (DEINIT) vandaag waard?
De live DEINIT prijs in USD is 0.201983 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DEINIT naar USD prijs?
De huidige prijs van DEINIT naar USD is $ 0.201983. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Drop Staked INIT?
De marktkapitalisatie van DEINIT is $ 12.08K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DEINIT?
De circulerende voorraad van DEINIT is 59.82K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DEINIT?
DEINIT bereikte een ATH-prijs van 0.788788 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DEINIT?
DEINIT zag een ATL-prijs van 0.195313 USD.
Wat is het handelsvolume van DEINIT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DEINIT is -- USD.
Zal DEINIT dit jaar hoger gaan?
DEINIT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DEINIT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

